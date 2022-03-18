Минобороны РФ сообщило об обсуждении актуальных вопросов с послом Китая в Москве

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй провели в пятницу переговоры, сообщили в Минобороны РФ. "Переговоры были организованы по просьбе китайской стороны. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».