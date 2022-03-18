Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2022 20:19

Минобороны РФ сообщило об обсуждении актуальных вопросов с послом Китая в Москве

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй провели в пятницу переговоры, сообщили в Минобороны РФ.

"Переговоры были организованы по просьбе китайской стороны. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, КИТАЙ, ПОСОЛ


Похожие новости


Министры обороны России и Турции провели телефонные переговоры, обсудили Украину и Ближний Восток - Минобороны РФ В Баку призвали Минобороны РФ прекратить использовать название «Нагорный Карабах» В Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям ОПК Украины Минобороны РФ предостерегло другие страны от приёма украинских боевых самолетов Российские подразделения взяли под полный контроль Херсон - Минобороны РФ Министры обороны Армении и России обсудили реформирование армянской армии, сообщают в Ереване

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az