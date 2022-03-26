Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8832 RUR   0.0165 GBR   2.2363 TRY   0.1155

Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 112.34 -2.59 Brent 119.03 -2.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 26.03.2022 15:15

Минобороны РФ опровергло массовый вызов в военкоматы находящихся в запасе мужчин

Российские военные не вызывают в военкоматы мужчин, пребывающих в запасе, телефонные звонки на этот счет являются провокацией украинских спецслужб, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны РФ не проводит и не планирует", - сказал Конашенков журналистам.

"В течение последних дней многим гражданам России мужского пола поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", - заявил Конашенков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Шойгу и Силуанов обсудили финансирование ОПК, гособоронзаказа, обеспечение Вооруженных сил Минобороны РФ готовит меры по укреплению западного фланга на фоне действий НАТО - Песков Министры обороны Азербайджана и РФ провели переговоры по телефону Шойгу и Папикян провели телефонный разговор Минобороны РФ сообщило об обсуждении актуальных вопросов с послом Китая в Москве Министры обороны России и Турции провели телефонные переговоры, обсудили Украину и Ближний Восток - Минобороны РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az