Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

31.03 $/bbl +/- WTI 100.28 -7.54 Brent 107.91 -5.54

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.04.2022 15:08

ГНФАР в марте увеличил продажу инвалюты на 41,8%, в I квартале – на 9,8%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $526,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

ГНФАР в феврале 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $371,2 млн. Таким образом, в марте по сравнению с февралем объемы продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда увеличился на 41,8%.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-марте 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 624,4 млн (рост на 9,8% по сравнению с первым кварталом 2021 года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


Похожие новости


ГНФАР в январе продал инвалюты на $727 млн ГНФАР в 2021г сократил продажу инвалюты на аукционах на 8,6%, в декабре – увеличил на 16% ГНФАР за 11 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 14,5%, в ноябре – увеличил на 58% ГНФАР за 10 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 21,4%, в октябре – на 0,5% ГНФАР сохранил на уровне более 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов ГНФАР за 8 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 25%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az