ГНФАР в марте увеличил продажу инвалюты на 41,8%, в I квартале – на 9,8%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $526,2 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
ГНФАР в феврале 2022 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $371,2 млн. Таким образом, в марте по сравнению с февралем объемы продаж инвалюты со стороны Госнефтефонда увеличился на 41,8%.
Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-марте 2022 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 624,4 млн (рост на 9,8% по сравнению с первым кварталом 2021 года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ). Среднемесячный показатель продажи инвалюты на аукционах со стороны ГНФАР в 2021 году составил $556,6 млн.
А.Азизов
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