СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме «Восточный»

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".
Согласно графику президента РФ, который был озвучен в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), Путин и Лукашенко 12 апреля в День космонавтики посетят космодром "Восточный". Как ожидается, лидеры ознакомятся с ходом строительства космодрома, проведут беседу с рабочими.
По итогам лидеры России и Беларуси проведут совместную пресс-конференцию.
Отмечается, что на переговорах речь пойдет о ситуации вокруг и в Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров.
"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сообщил журналист телеканала Павел Зарубин.
Как ожидается, в этот день состоится и награждение космонавтов.
Кроме того, в графике президента РФ на предстоящую неделю совещание по развитию Арктики.
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