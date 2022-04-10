СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме «Восточный»

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".

Согласно графику президента РФ, который был озвучен в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), Путин и Лукашенко 12 апреля в День космонавтики посетят космодром "Восточный". Как ожидается, лидеры ознакомятся с ходом строительства космодрома, проведут беседу с рабочими.

По итогам лидеры России и Беларуси проведут совместную пресс-конференцию.

Отмечается, что на переговорах речь пойдет о ситуации вокруг и в Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сообщил журналист телеканала Павел Зарубин.

Как ожидается, в этот день состоится и награждение космонавтов.

Кроме того, в графике президента РФ на предстоящую неделю совещание по развитию Арктики.