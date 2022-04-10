Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8457 RUR   0.0214 GBR   2.2206 TRY   0.1153

Цена на нефть

07.04 $/bbl +/- WTI 96.03 -0.20 Brent 100.58 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.04.2022 17:00

СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме «Восточный»

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный".

Согласно графику президента РФ, который был озвучен в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), Путин и Лукашенко 12 апреля в День космонавтики посетят космодром "Восточный". Как ожидается, лидеры ознакомятся с ходом строительства космодрома, проведут беседу с рабочими.

По итогам лидеры России и Беларуси проведут совместную пресс-конференцию.

Отмечается, что на переговорах речь пойдет о ситуации вокруг и в Украине с учетом желания Минска присоединиться к процессу переговоров.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", - сообщил журналист телеканала Павел Зарубин.

Как ожидается, в этот день состоится и награждение космонавтов.

Кроме того, в графике президента РФ на предстоящую неделю совещание по развитию Арктики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, ВЛАДИМИР ПУТИН, АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Песков уверен, что за Украину у Лукашенко сердце болит не меньше, чем у Путина Песков назвал «уникальными» отношения Путина и Лукашенко Реализация договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Беларуси на международной арене - Путин Беларусь и РФ обсудили противодействие недружественным действиям третьих стран и координацию работы загранучреждений Еврокомиссия добивается отмены "золотых паспортов", требует отозвать их у россиян и белорусов под санкциями ЕС Беларусь и Россия из-за спортивных санкций организуют совместные соревнования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az