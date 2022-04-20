Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель

Цены на золото снижаются в ходе торгов в среду, отойдя от максимальных значений за пять недель.
Фьючерсы на золото с поставкой в июне на бирже Comex подешевели на 0,25%, до $1953,20 за унцию. Во вторник цена золота снизилась на 1,4%, тогда как предыдущую сессию фьючерсы завершили на максимуме за пять недель.
Тем временем фьючерсы на серебро теряют 0,6% и торгуются на уровне $25,245 за унцию.
По словам аналитиков, на фоне разговоров о пике инфляции в США импульс роста драгметаллов с учетом их привлекательности в качестве активов "тихой гавани" мог начать ослабевать, пишет MarketWatch.
Международный валютный фонд (МВФ) во вторник ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%.
Днем ранее Всемирный банк также понизил прогноз роста глобального ВВП в 2022 году до 3,2%. В январе ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,1%.
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