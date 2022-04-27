Генпрокуратура Армении получила отдельное требование родителей погибших в войне в Карабахе военных о привлечении Пашиняна к ответственности

Генпрокуратура Армении направила следователю обращение группы родителей погибших в ходе карабахской войны осенью 2020 года военнослужащих о привлечении премьер-министра республики Никола Пашиняна к уголовной ответственности по ряду статей УК Армении.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, 26 апреля от группы родителей погибших военнослужащих было получено и удовлетворено ходатайство о признании их потерпевшими по расследуемому уголовному делу в связи с войной осенью 2020 года.

"Генпрокуратура получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом (бывшая Специальная следственная служба - ИФ) дела об обстоятельствах причин войны, приведших к катастрофическим последствиям, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 299 (государственная измена), ч.2 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст.309 (превышение должностных полномочий). Надзорным прокурором это требование передано следователю по делу для рассмотрения", - отметили в генпрокуратуре.

Ранее Специальной следственной службой было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями" на основании заявлений бывшего начальника военной инспекции Минобороны Армении и бывшего главы Союза адвокатов Ара Зограбяна о возможных действиях высокопоставленных должностных лиц, которые могли иметь отрицательное влияние в вопросе боеспособности ВС Армении и повлиять на исход войны.