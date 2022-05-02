Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял посла МИД Франции по программе ЕС "Восточное партнерство" Бриса Рокфойа, сообщает сайт главы государства.
Н.Аббасова
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