Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял посла МИД Франции по программе ЕС "Восточное партнерство" Бриса Рокфойа, сообщает сайт главы государства. Н.Аббасова

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