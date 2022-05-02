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Внешняя политика 02.05.2022 12:09

Президент Алиев принял посла МИД Франции по Восточному партнерству

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял посла МИД Франции по программе ЕС "Восточное партнерство" Бриса Рокфойа, сообщает сайт главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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