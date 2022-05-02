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Внешняя политика 02.05.2022 16:57

Алиев пригласил Эрдогана с визитом в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Президенты поздравили друг друга с праздником Рамазан. Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут и впредь успешно развиваться по всем направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы Азербайджана.

Лидеры двух стран в ходе беседы обсудили вопросы, связанные с перспективами дальнейших взаимоотношений.

"Алиев также пригласил Эрдогана посетить с визитом Азербайджан. Это приглашение было принято турецким лидером", - сообщила пресс-служба.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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