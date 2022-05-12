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СНГ 12.05.2022 13:46

Саммит государств-членов ОДКБ пройдет 16 мая в Москве - Песков

В Москве в понедельник пройдёт саммит ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств-членов ОДКБ в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака. Как мы ожидаем, по итогам этого мероприятия информацию журналистам дадут (генсек ОДКБ Станислав) Зась и (глава правительства председательствующей в настоящее время в ОДКБ Армении Никол) Пашинян", - сказал Песков журналистам в четверг.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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