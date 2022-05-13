Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7674 RUR   0.0261 GBR   2.0778 TRY   0.1103

Цена на нефть

12.05 $/bbl +/- WTI 106.13 +0.42 Brent 107.45 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.05.2022 11:19

Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев

Азербайджан и Турция имеют проработанные совместные региональные механизмы сотрудничества, при этом текущая геополитическая обстановка в регионе подталкивает страны к более тесному взаимодействию, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

«Между Азербайджаном и Турцией существуют проработанные региональные механизмы. Например, в формате Азербайджан-Турция-Грузия. Текущая сложная геополитическая обстановка, российско-украинская война и другие процессы подталкивают нас к тесному сотрудничеству с Турцией», сказал Шафиев в пятницу на конференции «Шушинская декларация и 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений».

По его словам, исходя из этого Баку намерен более тесно взаимодействовать с Анкарой.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


СМИ анонсировали визит Эрдогана в Азербайджан Баку и Анкара обсудили возможности сотрудничества в сфере торговли и технологий Алиев пригласил Эрдогана с визитом в Азербайджан МИД Азербайджана отреагировал на заявление президента США по событиям 1915 года Байрамов, Мередов и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az