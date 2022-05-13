Азербайджан в текущей геополитической обстановке будет стремиться к более тесному взаимодействию с Турцией – Шафиев

Азербайджан и Турция имеют проработанные совместные региональные механизмы сотрудничества, при этом текущая геополитическая обстановка в регионе подталкивает страны к более тесному взаимодействию, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.
«Между Азербайджаном и Турцией существуют проработанные региональные механизмы. Например, в формате Азербайджан-Турция-Грузия. Текущая сложная геополитическая обстановка, российско-украинская война и другие процессы подталкивают нас к тесному сотрудничеству с Турцией», сказал Шафиев в пятницу на конференции «Шушинская декларация и 30-летие азербайджано-турецких дипломатических отношений».
По его словам, исходя из этого Баку намерен более тесно взаимодействовать с Анкарой.
Э.Шафиев
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