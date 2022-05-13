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Внешняя политика 13.05.2022 18:40

Алиев выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Эмир Абу-Даби и президент ОАЭ шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сообщает Associated Press.

Власти объявили о трауре в стране, который продлится 40 дней. Кроме того, в стране на три дня приостановят работу всех министерств и частного сектора на три дня.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОАЭ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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