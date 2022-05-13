Алиев выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ и наследному принцу Абу-Даби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммаду бин Рашиду аль Мактуму, а также наследному принцу Абу-Даби Мухаммаду бин Зайеду Аль Нахайяну соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифа бин Зайеда Аль Нахайяна.
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Эмир Абу-Даби и президент ОАЭ шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сообщает Associated Press.
Власти объявили о трауре в стране, который продлится 40 дней. Кроме того, в стране на три дня приостановят работу всех министерств и частного сектора на три дня.
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