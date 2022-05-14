Президент Азербайджана прибыл с визитом в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турецкую Республику для участия в церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин», - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

В субботу днем в турецкой провинции Ризе пройдет церемония открытия 58-го аэропорта страны – Ризе-Артвин. В ней примут участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Как отмечает«Анадолу», новый аэропорт общей площадью в 3 млн кв. м будет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

Взлетно-посадочная полоса воздушной гавани шириной в 45 м и длиной в 3 км является второй по протяженности полосой страны, построенной на морской насыпи.

«На сегодняшний день в мире действуют лишь пять аэропортов с взлетной полосой, построенной на морской насыпи – две из них в Турции», - уточняет издание.

Агентство отмечает, что вход в воздушную гавань построен в форме чайного листа, а диспетчерская вышка выполнена в форме чайного стакана - дань чаеводству, одному из основных источников прибыли жителей этой части черноморской полосы Турции.

Решением правительства Турции аэропорт Ризе-Артвин получил статус международной воздушной гавани.

Р.Керимов