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СНГ 19.05.2022 05:50

Генсеки ОДКБ и ШОС обсудили в Москве глобальную и региональную безопасность

Вопросы глобальной и региональной безопасности обсудили генеральные секретари ОДКБ Станислав Зась и ШОС Чжан Мин на встрече в Москве в среду.

"В ходе беседы был проведен продуктивный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной безопасности, представляющим интерес для обеих организаций", - сообщил по итогам встречи пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "состоялось заинтересованное обсуждение перспектив дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества между ОДКБ и ШОС".

"Отмечено наличие необходимых для этого солидной правовой базы и различных форм взаимодействия, включая практику встреч высших административно-должностных лиц организаций и взаимное участие в организованных ОДКБ и ШОС мероприятиях", - сказал Зайнетдинов.

В Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В составе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре государства - Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ШОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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