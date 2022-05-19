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Финансы 19.05.2022 21:24

Акции Европы вновь снизились на фоне бегства инвесторов от риска

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, завершив в минусе вторую сессию подряд на фоне общего ухода инвесторов из рисковых активов.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в четверг опустился на 1,37% и составил 427,99 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,82%, немецкий DAX - 0,9%, французский САС 40 - 1,26%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,09%, испанский IBEX 35 - на 0,83%.

Финансовые рынки испытывают давление из-за опасений резкого ослабления экономического роста в мире вслед за ужесточением денежно-кредитной политики мировыми центробанками, а также сигналов о том, что высокая инфляция начинает негативно отражаться на корпоративных прибылях.

"Последствия высокой инфляции видны в каждом аспекте финансовых отчетов компаний, включая транспортные расходы и цепочки поставок", - говорит президент NEIRG Wealth Management Ник Джакумакис.

"Очевидно, что корпоративная прибыльность с этого момента будет находиться под давлением", - отмечает аналитик Mirabaud Securities Нейл Кэмплинг, слова которого приводит Dow Jones.

Капитализация немецкой промышленной группы Thyssenkrupp AG выросла на 2,2% на новости, что совет директоров компании принял решение продлить на пять лет трудовое соглашение с главным исполнительным директором компании Мартиной Мерц. По новому соглашению, она останется во главе компании до конца марта 2028 года.

Бумаги EasyJet Plc подорожали 0,1%. Британский бюджетный авиаперевозчик сократил доналоговый убыток в первом финансовом полугодии благодаря повышению выручки, однако предупредил, что рост стоимости топлива и укрепление доллара увеличат его расходы во втором финполугодии.

Лидером снижения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали бумаги Royal Mail Plc, подешевевшие на 12,4% после публикации слабой отчетности.

Доналоговая прибыль почтовой службы Великобритании по итогам фингода, завершившегося 27 марта, сократилась на 8,8%, до 662 млн фунтов стерлингов ($817,2 млн). Операционная прибыль без учета разовых факторов выросла на 8%, до 758 млн фунтов, но оказалась хуже консенсус-прогноза рынка на 7%. Квартальная выручка Royal Mail увеличилась менее чем на 1%, до 12,71 млрд фунтов, также не оправдав ожиданий экспертов.

Лидером роста в Stoxx 600 стали акции британской компании Homeserve, оказывающей услуги по ремонту - котировки повысились на 10,2% на информации о том, что компания приняла предложение о покупке от Brookfield Asset Management Inc., оценившей ее в 4,08 млрд фунтов.

Также существенный рост продемонстрировали бумаги производителя медоборудования Ambu AS (+9,1%) и платформы электронной торговли InPost SA (+7,1%).

Котировки акций итальянской промышленной группы CNH Industrial снизились на 1,9%, а бумаги выделенного из нее производителя грузовиков Iveco Group подешевели на 1,5%.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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