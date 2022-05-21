Столтенберг рассказал, что обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в субботу провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых они, в частности, обсудили политику "открытых дверей", которую продвигает Североатлантический альянс.

"Общался сегодня с президентом Реджепом Эрдоганом, который возглавляет Турцию, нашего ценного союзника. Обсудили важность натовской политики "открытых дверей", а также заявки на вступление, поданные Финляндией и Швецией", - написал Столтенберг в соцсетях.

"Пришли к согласию относительно того, что необходимо принимать во внимание обеспокоенности каждого союзника, и для того, чтобы изыскать решение, следует продолжать переговоры", - отметил он.