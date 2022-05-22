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Внешняя политика 22.05.2022 14:43

Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и Украину - МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннюю повестку, сотрудничество в трехстороннем формате, ситуацию в регионе и вопросы, связанные с Украиной, сообщили в МИД Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества. В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы сотрудничества в трехстороннем формате, ситуация в регионе, в том числе вопросы, связанные с Украиной», - говорится в сообщени, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МИД, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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