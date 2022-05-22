Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе и Украину - МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннюю повестку, сотрудничество в трехстороннем формате, ситуацию в регионе и вопросы, связанные с Украиной, сообщили в МИД Азербайджана.

«Министры обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества. В ходе телефонного разговора также обсуждались вопросы сотрудничества в трехстороннем формате, ситуация в регионе, в том числе вопросы, связанные с Украиной», - говорится в сообщени, размещенном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов