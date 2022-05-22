Посла США вызвали в МИД Турции из-за заявления в преддверии митинга в Стамбуле

Посол США в Анкаре Джефф Флейк в воскресенье был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за заявления дипмиссии в преддверии митинга в Стамбуле, ссылаясь на МИД Турции, сообщает "Анадолу".
"Послу выражено недовольство турецкой стороны в связи с заявлением американской дипмиссии о мерах безопасности в преддверии митинга в Стамбуле", - пишет агентство.
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