Посла США вызвали в МИД Турции из-за заявления в преддверии митинга в Стамбуле

Посол США в Анкаре Джефф Флейк в воскресенье был вызван в министерство иностранных дел Турции из-за заявления дипмиссии в преддверии митинга в Стамбуле, ссылаясь на МИД Турции, сообщает "Анадолу".

"Послу выражено недовольство турецкой стороны в связи с заявлением американской дипмиссии о мерах безопасности в преддверии митинга в Стамбуле", - пишет агентство.