В Зангилане планируется построить логистический центр

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в пятницу ознакомились с интенсивным фруктовым садом в Зангиланском районе.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов доложил главе государства, что на данной территории на площади в 40 га заложен интенсивный абрикосовый сад. В саду будут выращиваться 4 сорта абрикосов - 2 испанских и два местных. В будущем здесь планируется заложить интенсивный нектариновый сад площадью 60 гектаров.

Алиеву также доложили, что для хранения и сортировки выращиваемой продукции будет построен Зангиланский логистический центр. В центре будут созданы 5 холодильных камер вместимостью 36 тысяч тонн, камеры для выращивания, автоматизированные терминалы, упаковочные, сортировочные, весовые участки, грузоперевозки, транспортный парк и офисное здание.

Э.Шафиев