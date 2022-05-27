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Внешняя политика 27.05.2022 20:17

Гасанов и Акар обсудили перспективы развития военно-технического и военно-образовательного сотрудничества

Делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в пятницу прибыла в Баку с рабочим визитом, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"В ходе встречи Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии, подчеркнув важность дальнейшего увеличения работы в этом направлении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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