Гасанов и Акар обсудили перспективы развития военно-технического и военно-образовательного сотрудничества

Делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в пятницу прибыла в Баку с рабочим визитом, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

"В ходе встречи Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается по восходящей линии, подчеркнув важность дальнейшего увеличения работы в этом направлении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Э.Шафиев