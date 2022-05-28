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Транспорт и связь 28.05.2022 12:17

Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк

Меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка подписан между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции. Об этом в субботу сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Там отметили, что документ был подписан в рамках встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.

«В рамках встречи между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили вопросы создания совместного центра для космической промышленности, подготовки соответствующих специалистов, повышения кадрового потенциала, в том числе взаимного признания электронных подписей.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ, ТЕХНОПАРК


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