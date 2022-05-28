Азербайджан и Турция создадут совместный технопарк

Меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка подписан между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции. Об этом в субботу сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Там отметили, что документ был подписан в рамках встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.

«В рамках встречи между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством промышленности и технологий Турции подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского ведомства.

В нем отмечается, что стороны обсудили вопросы создания совместного центра для космической промышленности, подготовки соответствующих специалистов, повышения кадрового потенциала, в том числе взаимного признания электронных подписей.

Р.Керимов