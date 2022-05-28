Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал турецко-азербайджанское единство важным фактором для региона и мира, фактором безопасности и стабильности.

«Это очень важный фактор и для региона, и для мира. Турецко-азербайджанское единство - фактор безопасности, доверия, стабильности», - заявил он в субботу, выступая на фестивале «TEKNOFEST Азербайджан» в Баку.

По мнению главы азербайджанского государства, единство Баку и Анкары будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Алиев отметил поддержку Турции в ходе второй Карабахской войны

«Турция была рядом с нами, - заявил он. - Азербайджанский народ никогда этого не забудет».

Р.Керимов