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Внешняя политика 28.05.2022 16:43

Алиев назвал турецко-азербайджанское единство важным фактором для региона и мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал турецко-азербайджанское единство важным фактором для региона и мира, фактором безопасности и стабильности.

«Это очень важный фактор и для региона, и для мира. Турецко-азербайджанское единство - фактор безопасности, доверия, стабильности», - заявил он в субботу, выступая на фестивале «TEKNOFEST Азербайджан» в Баку.

По мнению главы азербайджанского государства, единство Баку и Анкары будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Алиев отметил поддержку Турции в ходе второй Карабахской войны

«Турция была рядом с нами, - заявил он. - Азербайджанский народ никогда этого не забудет».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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