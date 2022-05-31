Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.
Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,7%. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал подъем на 7,8%.
Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 июня.
Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившим 39,2% в годовом выражении после подъема на 37,5% в апреле. Такая тенденция может продолжиться на фоне согласованного странами ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Продукты питания, алкоголь и табак в текущем месяце подорожали на 7,5% против 6,3% месяцем ранее, промышленные товары - на 4,2% против 3,8%. Стоимость услуг выросла на 3,5% по сравнению с 3,3% в апреле.
Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае увеличились на 3,8% в годовом выражении после повышения на 3,5% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.
Глава МИД Азербайджана и президент Болгарии обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Софией
Баку и София проведут в 2022г заседание МПК – МИД Азербайджана
Макрон обещает содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией
ВВП Швейцарии в I квартале вырос на 4,4%, рост экспорта часов в апреле замедлился из-за Китая
В Азербайджане выявлено за сутки 8 новых случаев COVID-19
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Италия за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, у остальных влиятельных стран Евросоюза есть возражения - Драги
ЕС введет санкции против 80 российских олигархов в рамках шестого пакета санкций - Макрон
В Дании в среду пройдет референдум об участии в оборонной политике ЕС
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2021 год
В Yelo Bank прошел конкурс юристов по правам человека
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ