Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8267 RUR   0.0268 GBR   2.144 TRY   0.1037

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 116.06 +0.99 Brent 121.67 +2.24

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 31.05.2022 19:21

Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении после роста на 7,4% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост цен в текущем месяце на 7,7%. Консенсус-прогноз, составленный агентством Bloomberg, предусматривал подъем на 7,8%.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. Это может стать дополнительным аргументом в пользу повышения ключевых процентных ставок в еврозоне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 июня.

Высокая инфляция обусловлена главным образом продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившим 39,2% в годовом выражении после подъема на 37,5% в апреле. Такая тенденция может продолжиться на фоне согласованного странами ЕС частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Продукты питания, алкоголь и табак в текущем месяце подорожали на 7,5% против 6,3% месяцем ранее, промышленные товары - на 4,2% против 3,8%. Стоимость услуг выросла на 3,5% по сравнению с 3,3% в апреле.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в мае увеличились на 3,8% в годовом выражении после повышения на 3,5% в предыдущем месяце. Экономисты в среднем ожидали сохранения показателя на апрельском уровне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Инфляция в еврозоне в марте составила рекордные 7,4% Пессимизм европейцев ограничит восстановление экономики еврозоны после спада, вызванного коронавирусом Рост потребительских цен в еврозоне в декабре остался минимальным за 2 года Потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли больше, чем ожидалось Оценка июльской инфляции в еврозоне оставлена на уровне 2,4%, как и ожидалось Инфляция в еврозоне в июне осталась на минимальном уровне с февраля 2011г - 2,4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az