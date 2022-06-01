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ТЭК 01.06.2022 16:53

Азербайджан в 2022г увеличит экспорт газа до 24 млрд кубометров - Алиев

Азербайджан в 2021 году экспортировал 22 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 24 млрд кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В прошлом году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа. В этом году ожидается, что эти объемы, вероятно, достигнут 24 млрд кубометров», - сказал Алиев в среду на открытии Бакинской энергетической недели.

Глава государства отметил, что газовый потенциал Азербайджана не ограничивается только месторождением «Шах-Дениз».

«У нас есть и другие очень перспективные месторождения. В следующем году мы начнем эксплуатацию некоторых из них и это будет важным вкладом в энергетическую безопасность. В особенности, когда спрос на углеводороды из Азербайджана, велик как никогда», - сказал Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, как ответственная страна, учитывает это и старается поддерживать страны, которые по разным причинам сталкиваются с трудностями.

«В настоящее время соответствующие структуры Азербайджана находятся в постоянном контакте с растущим числом таких стран (заинтересованных в покупке азербайджанского газа - ИФ)», - отметил Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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