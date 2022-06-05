Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию

Министерство иностранных дел (МИД) Турции в воскресенье анонсировало визит в Турцию главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении говорится, что Байрамов в понедельник посетит Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, отметили в МИД Турции. Р.Керимов

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