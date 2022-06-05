Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию

Министерство иностранных дел (МИД) Турции в воскресенье анонсировало визит в Турцию главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении говорится, что Байрамов в понедельник посетит Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, отметили в МИД Турции.
Р.Керимов
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
В России за сутки COVID-19 заболели 3,8 тыс. человек
В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 531,7 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Грозы с ливнями и градом обрушились на Францию
Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ