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Внешняя политика 05.06.2022 16:02

Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию

Министерство иностранных дел (МИД) Турции в воскресенье анонсировало визит в Турцию главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении говорится, что Байрамов в понедельник посетит Турцию с визитом по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные вопросы, отметили в МИД Турции.

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ДЖЕЙХУН БАЙРАМОВ


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