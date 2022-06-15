Министр обороны Азербайджана посетил воинскую часть ВМС Азербайджана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска "Базового курса морских коммандос", состоявшейся в воинской части ВМС страны. "Гасанов ознакомился с экспозицией оружия и технических средств, состоящих на вооружении морских пехотинцев", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Затем главе Минобороны продемонстрировали показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны на полигоне, находящемся на территории воинской части. Э.Шафиев

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