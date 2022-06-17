ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,75%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 7,75%.
В информации ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний – 9,25%.
ЦБ второй раз подряд сохраняет учетную ставку на уровне 7,75%.
ЦБ отмечает, что решение о сохранении учетной ставки принято с учетом позитивных тенденций по показателям платежного баланса (профицит на уровне 22,5% ВВП по итогам первого квартала), а также на основании того, что давление на инфляцию связано с импортом.
По оценкам ЦБ, инфляция в конце 2022 года будет ниже текущих показателей (13,7% май 2022 года к маю 2021 года).
Следующее заседание ЦБ, посвященное учетной ставке, пройдет 29 июля.
А.Азизов
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