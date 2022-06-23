Маск назвал новые заводы Tesla «гигантскими печами для денег» из-за потери миллиардов долларов

Два завода по производству электромобилей американской TeslaInc. теряют миллиарды долларов на фоне перебоев в цепочках поставок и проблем с выпуском аккумуляторов, которые ограничивают возможности компании, сказал её глава Илон Маск в беседе с членами клуба владельцев Tesla.
Заводы в Германии и Техасе, открытые ранее в текущем году, представляют собой "гигантские печи для денег", заявил он.
"В основном мы озадачены тем, как продолжить работу предприятий, чтобы мы смогли платить людям и не обанкротиться", - отметил Маск, добавив, что надеется на быстрое разрешение этих проблем.
Tesla в последние недели начала сокращать сотрудников, эти меры могут коснуться 10% персонала.
Компания в первом квартале потратила около $11 млрд, включая закупку материалов, рабочую силу, производственные процессы и поставки. Инвесторы на протяжении нескольких лет высказывают беспокойство относительно того, что резервных средств может быть недостаточно для покрытия всех расходов, пишет The Wall Street Journal. Эти опасения ослабли за последнее время после того, как Tesla выплатила долг, привлекла новые денежные средства и несколько раз отчиталась о квартальной прибыли. По состоянию на первый квартал, объем денежных средств компании составлял около $17,5 млрд.
Tesla в последние месяцы столкнулась с рядом проблем, включая рост затрат на поставки и логистику на фоне скачка инфляции. Дополнительным негативным фактором стали ограничения властей Китая на фоне вспышки коронавируса в стране, где у компании находится крупнейшее по объемам производства предприятие в Шанхае.
Tesla текущей весной начала поставки компактных спортивных электрических кроссоверов Model Y, которые производятся на новых заводах компании. Однако наращивание производства на этих предприятиях оказалось непростой задачей, отметил Маск. Он назвал основной проблемой поставки аккумуляторов.
"Берлин и Остин сейчас теряют миллиарды долларов из-за тысячи затрат и почти никакого производства", - сказал он.
Tesla, на протяжении длительного времени полагавшаяся на батареи производства таких компаний, как Panasonic Corp., начала работать над созданием собственных, более крупных батарей. Эти усилия направлены на сокращения затрат на один из ключевых компонентов и ослабление риска дефицита компонентов.
Аналитики ожидают, что Tesla поставит около 273 тыс. электромобилей во втором квартале, согласно данным FactSet. Для сравнения: в первом квартале показатель составил около 310 тыс. Таким образом, компания может впервые сообщить о сокращении поставок в квартальном выражении более чем за два года.
Акции Tesla в ходе предварительных торгов в четверг дорожают на 1%.
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