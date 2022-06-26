Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в ходе первой трехсторонней встречи глав профильных ведомств в Баку рассмотрят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщили в воскресенье в МИД Турции.

«Министры обсудят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества, а также развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута в ходе трехсторонней встречи», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что для участия в этой встрече министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник посетит с визитом Баку.

Р.Керимов