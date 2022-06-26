Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 104.27 -1.92 Brent 110.05 -1.69

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 26.06.2022 12:12

Главы МИД и Минтранса Азербайджана, Казахстана и Турции обсудят ТМТМ в Баку

Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в ходе первой трехсторонней встречи глав профильных ведомств в Баку рассмотрят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), сообщили в воскресенье в МИД Турции.

«Министры обсудят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества, а также развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута в ходе трехсторонней встречи», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что для участия в этой встрече министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник посетит с визитом Баку.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ТМТМ


Похожие новости


Байрамов и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения усилий по обеспечению мира в регионе Спикер парламента Азербайджана отправляется на конференцию в Стамбул Баку и Анкара сформировали союз, открывающий новые перспективы для всего тюркского мира - Алиев Министр обороны Азербайджана понаблюдал за учениями «Эфес-2022» в Турции Гасанов и Акар обсудили в Измире военное сотрудничество Баку и Анкары Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az