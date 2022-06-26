Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. Об этом он в воскресенье сообщил в твиттере.

«Прибыли в Баку для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана», - написал Чавушоглу.

Ранее в воскресенье МИД Турции сообщил, что в Баку пройдет первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, в ходе которой главы профильных ведомств рассмотрят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Р.Керимов