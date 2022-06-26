Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. Об этом он в воскресенье сообщил в твиттере.
«Прибыли в Баку для участия в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана», - написал Чавушоглу.
Ранее в воскресенье МИД Турции сообщил, что в Баку пройдет первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции, в ходе которой главы профильных ведомств рассмотрят вопросы укрепления трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).
Р.Керимов
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