Военнообязанные на сборах в Азербайджане обезвредили ДРГ условного противника

На учебных сборах в N-й воинской части Азербайджана военнообязанные обезвредили диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана. «По сценарию военнообязанные выполнили боевые задачи по обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп условного противника», - говорится в сообщении военного ведомства. В Минобороны отметили, что учебные сборы, проводимые в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных, продлятся до 23 июля. Р.Керимов

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