Фондовые индексы Европы снизились по итогам торгов

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в среду снижением основных индексов.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,21% и составил 422,51 пункта.
Британский FTSE 100 и французский САС 40 опустились на 0,44% и 0,27% соответственно. Германский DAX снизился на 0,2%, итальянский FTSE MIB потерял 1,6%, испанский IBEX 35 - 1,18%.
Участники рынков оценивали новую порцию статистических данных и отчеты компаний.
Потребительские цены в Великобритании в июне 2022 года подскочили на 9,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с маем, когда она составила максимальные за 40 лет 9,1%, и превысила средний прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков на уровне 9,3%.
Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и энергоносители, нивелировавшим снижение цен на подержанные автомобили и аудиовизуальное оборудование, отмечают в ONS.
Днем ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор рассмотрит возможность повышения базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании, которое состоится в начале августа.
В заявлении, опубликованном на сайте Банка Англии, отмечается, что возврат инфляции в Великобритании к целевому показателю в 2% является "абсолютным приоритетом" ЦБ.
Между тем инвесторы ждут публикации итогов заседания Европейского центрального банка в четверг. Рынок учитывает, что ЕЦБ может повысить ставку как на 25 б.п., так и на 50 б.п.
В центре внимания рынка также развитие правительственного кризиса в Италии.
Премьер Италии Марио Драги будет готов остаться на этом посту при условии, что все ведущие политические силы страны согласятся продолжить работать в коалиции национального единства. "Если мы хотим и дальше работать вместе, то единственный вариант - это воссоздание пакта о коалиции. Для этого требуется мужество, альтруизм", - заявил он, выступая в сенате в среду. По мнению Драги, именно на такой вариант рассчитывают итальянские избиратели.
Ранее в этом месяце партия "Движение 5 звезд", входящая в коалиционное правительство, приняла решение не участвовать в парламентском голосовании по пакету экономической помощи населению и бизнесу в условиях сильного роста цен на потребительские товары. После этого Драги объявил о своей отставке, однако президент страны Серджо Маттарелла не принял ее.
Котировки акций нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводниковой продукции ASML Holding NV выросли на 3,4%. Компания во втором квартале нарастила выручку и чистую прибыль, однако ухудшила прогноз для роста выручки в текущем году до 10% с 20%.
Бумаги германского энергетического холдинга Uniper SE подорожали на 12,7% на сообщениях СМИ о том, что работа газопровода "Северный поток" может быть возобновлена после ремонта вовремя.
Цена акций британской почтовой службы Royal Mail Plc выросла на 0,2% после снижения в ходе торгов. Выручка компании по итогам первого финквартала сократилась на 11,5%. Royal Mail объявила также, что рассмотрит возможность отделения почтового бизнеса в Великобритании от подразделения международной логистики в случае, если реорганизация операций компании в стране будет затруднена в результате забастовки сотрудников.
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