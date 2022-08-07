Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 8-9 августа нанесет визит в Турцию, сообщили в воскресенье в МИД Турции.

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов посетит Турцию 8-9 августа 2022 года по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу для участия в 13-й конференции послов», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД Турции сообщали, что 13-я конференция послов пройдет с 6 по 12 августа 2022 года в Анкаре, Кайсери и Невшехире. Ее официальное открытие состоится 8 августа.

В рамках программы конференции послы-участники будут приняты президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и спикером Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафой Шентопом.

Р.Керимов