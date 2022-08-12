Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

11.08 $/bbl +/- WTI 94.34 +2.41 Brent 99.60 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

АПК 12.08.2022 22:00

Алиев заявил о планах довести уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей до 80%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уровень внутреннего самообеспечения зерновыми культурами в Азербайджане составляет 62%, поставлена задача довести этот показатель до 80%.

"Коэффициент самообеспеченности пшеницей в Азербайджане на начало этого года составлял 62%. Именно для этого была разработана специальная программа, начато внедрение новых видов субсидий, и в результате, я уверен, производство продовольственной пшеницы в Азербайджане резко возрастет. Но это займет время. Я думаю, что если мы сможем обеспечить себя продовольственной пшеницей на уровне 80% примерно через 3-4 года, это будет отличный результат", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".

Глава государства добавил, что рост цен на зерновые на мировых рынках влияет на все страны, причем речь идет не только о повышении цен, но и о дефиците зерна. По его словам, Азербайджан не может обеспечить себя продовольственной продукцией на все 100%, но работа над этим ведется.

"Подорожание продуктов питания также было импортировано в Азербайджан, если можно так выразиться. Мы до сих пор не можем обеспечить себя основными продуктами питания на все 100%. Однако в этом направлении ведется последовательная работа. На сегодняшний день мы обеспечиваем себя мясной продукцией на 90%, куриной продукцией - на 80%, молочной продукцией - на 85%. Уверен что в ближайшие 3-5 лет мы достигнем 100%-ного показателя, несмотря на рост спроса, связанного с увеличением численности населения", - сказал президент.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПШЕНИЦА, САМООБЕСПЕЧЕНИЕ


Похожие новости


Алиев: пусть не испытывают наше терпение и уходят по собственной воле Алиев: «У армян Карабаха не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий» Азербайджан ждет маршрут Зангезурского коридора в ближайшие недели - Алиев Алиев заявил Блинкену, что ответственность за эскалацию ситуации лежит на Армении Алиев считает необходимым определить новые направления сотрудничества между Азербайджаном и Словакией Алиев в разговоре с Макроном указал на необходимость вывода армянских НВФ из Карабаха

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az