Алиев заявил о планах довести уровень самообеспечения Азербайджана пшеницей до 80%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что уровень внутреннего самообеспечения зерновыми культурами в Азербайджане составляет 62%, поставлена задача довести этот показатель до 80%.

"Коэффициент самообеспеченности пшеницей в Азербайджане на начало этого года составлял 62%. Именно для этого была разработана специальная программа, начато внедрение новых видов субсидий, и в результате, я уверен, производство продовольственной пшеницы в Азербайджане резко возрастет. Но это займет время. Я думаю, что если мы сможем обеспечить себя продовольственной пшеницей на уровне 80% примерно через 3-4 года, это будет отличный результат", - сказал Алиев в пятницу в интервью азербайджанскому государственному телеканалу "AzTV".

Глава государства добавил, что рост цен на зерновые на мировых рынках влияет на все страны, причем речь идет не только о повышении цен, но и о дефиците зерна. По его словам, Азербайджан не может обеспечить себя продовольственной продукцией на все 100%, но работа над этим ведется.

"Подорожание продуктов питания также было импортировано в Азербайджан, если можно так выразиться. Мы до сих пор не можем обеспечить себя основными продуктами питания на все 100%. Однако в этом направлении ведется последовательная работа. На сегодняшний день мы обеспечиваем себя мясной продукцией на 90%, куриной продукцией - на 80%, молочной продукцией - на 85%. Уверен что в ближайшие 3-5 лет мы достигнем 100%-ного показателя, несмотря на рост спроса, связанного с увеличением численности населения", - сказал президент.

Э.Шафиев