Фондовые рынки Европы завершили ростом пятую сессию подряд

Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы во вторник завершили ростом пятую сессию подряд.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,16% и составил 443,07 пункта. Значение индикатора в ходе сессии максимально приближалось к отметке в 445 пунктов впервые более чем за два месяца, сообщает Trading Economics.

Германский индекс DAX вырос на 0,68%, французский САС 40 - на 0,34%, британский FTSE 100 увеличился на 0,36%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,12% и 1,01% соответственно.

Рост индексов был обеспечен во многом за счет подъема акций компаний из сектора коммунальных услуг, горнодобычи и энергетики. Бумаги швейцарской Boliden AB подорожали на 7%, норвежской Equinor ASA - на 4,2% и сырьевого трейдера Glencore Plc - на 4%.

Уровень безработицы в Великобритании составил 3,8% во втором квартале 2022 года, свидетельствуют официальные статистические данные. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, согласно Trading Economics.

Количество занятых во втором квартале увеличилось на 160 тыс. при среднем прогнозе роста на 256 тыс.

Индекс доверия к экономике Германии в августе снизился до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта месяцем ранее, сообщил Центр европейских экономических исследований ZEW. Значение индикатора стало минимальным с октября 2008 года и указало на то, что немцы готовятся к тяжелым временам для крупнейшей экономики Европы.

Акции Delivery Hero SE подорожали на 5,4%. Германский сервис доставки подтвердил финансовые цели на текущий год и сообщил, что ждет роста оборота на 7% в поквартальном выражении в третьем квартале.

Бумаги датской ювелирной компании Pandora AS потеряли в цене 6,1%. Компания сократила чистую прибыль во втором квартале, но увеличила выручку и подтвердила годовой прогноз.

Цена акций Royal Philips NV увеличилась на 2%. Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования назначил новым главным исполнительным директором Роя Джейкобса, он вступит в должность 15 октября.

BHP Group Ltd., крупнейшая в мире горнодобывающая компания, увеличила чистую прибыль почти втрое по итогам финансового года, завершившегося в конце июня - до $30,9 млрд с $11,3 млрд годом ранее. Акции поднялись в цене на 5,5%.

Рыночная капитализация Hennes & Mauritz AB поднялась на 1%. Продукция шведского ритейлера вновь стала доступна на китайской платформе электронной торговли Tmall, управляемой Alibaba Group Holding Ltd., спустя 16 месяцев после того, как товары бренда стали недоступны на сайте из-за решения компании прекратить закупку из китайского Синьцзяна.

Бумаги британского люксового бренда Ted Baker PLC подскочили на 17% на новости о том, что американский розничный конгломерат Authentic Brands Group покупает компанию за $254 млн.