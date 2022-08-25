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Финансы 25.08.2022 00:40

Акции Европы завершили торги без единой динамики

Фондовые индексы стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в среду в ожидании ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором в том числе выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,16% и составил 432,05 пункта.

Германский индекс DAX повысился на 0,2%, французский САС 40 - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,2%. Тем временем британский FTSE 100 снизился на 0,2%, а испанский IBEX 35 - на 0,3%.

Опасения инвесторов по поводу дальнейшего роста процентных ставок в Штатах усилились после того, как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что, если инфляция окажется значительно более устойчивой, чем ожидают рынки, ФРС придется действовать агрессивнее в течение более длительного времени.

Кроме того, инвесторы все больше опасаются рецессии в мировой экономике на фоне высокой инфляции в Европе и падения курса евро, пишет Trading Economics.

Акции британского разработчика программного обеспечения Aveva взлетели в цене на 27% на новости, что французская Schneider Electric SE рассматривает возможность полного выкупа акций компании, в которой ей уже принадлежит около 60%.

Котировки easyJet PLC опустились на 0,3%. Британский лоукостер назначил трех новых неисполнительных директоров, они вступят в должность 1 сентября.

Бумаги Telenor ASA подешевели на 1%. Норвежский поставщик телекоммуникационных услуг сообщил об изменениях в структуре руководства ряда подразделений и создании новых подразделений для инфраструктуры и сопутствующих услуг.

Цена акций Clean Power Hydrogen PLC понизилась на 2,1%. Британская компания, специализирующаяся на технологиях по добыче водорода, спрогнозировала выручку за 2022 год слабее ожиданий.

Капитализация BATM Advanced Communications Ltd. упала на 6,7%. Британский провайдер телекоммуникационных технологий и систем для медицинских лабораторий сократил доналоговую прибыль в первом полугодии текущего года на фоне сокращения выручки в биомедицинском подразделении.

Акции испанской энергетической компании Repsol SA подешевели на 3,2% на новости, что власти Перу хотят отсудить у неё $4,5 млрд в связи с разливом свыше 10 тыс. баррелей нефти в Тихом океане в январе этого года.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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