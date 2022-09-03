ГНФАР от проседания рынка капитала потерял $2-3 млрд, но это значительно меньше, чем потери суверенных фондов других стран - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потери Госнефтефонда страны (ГНФАР) от негативной ситуации на международных рынках капитала составили $2-3 млрд, это значительно меньше, чем потери суверенных фондов других стран.

«Что касается доходов (от высоких цен на нефть - ИФ), то есть такое общее мнение: высокие цены на нефть приносят сверхдоход экспортерам. Да, это правда. Наши доходы выросли. Но с другой стороны, мы потеряли деньги на международных рынках капитала, так как наш Госнефтефонд свои активы держит в различных инструментах. Рынок капитала просел, поэтому мы, как и другие суверенные фонды потеряли деньги, но все таки не так много. Некоторые суверенные фонды потеряли более $100 млрд. Мы потеряли $2-3 млрд», - сказал Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore.

По его словам, у Азербайджана хорошие макроэкономические показатели: за 6 месяцев 2022 года рост ВВП составил 6,2%, в том числе, ненефтяной сектор вырос почти на 10%, ненефтяной экспорт вырос на 25%, ненефтяное промпроизводство - более чем на 11%. «Но этого недостаточно. Поэтому нам нужно больше реформ, больше инвестиций в ненефтяной сектор. (...). Как видно, рост есть, но нам еще многое предстоит сделать», - подчеркнул Алиев.

А.Азизов