Участвовавшие в учениях TurAz Qartalı-2022 турецкие военные летчики покинули Азербайджан

Министерство обороны Азербайджана в воскресенье сообщило о возвращении в Турцию задействованного в летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2022 («Орел ТурАза-2022») личного состава Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.

«Состоялись проводы личного состава и технического оборудования ВВС братской страны, участвовавших в совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı-2022 («Орел ТурАза-2022»)», - говорится в сообщении военного ведомства.

Днем ранее министерство сообщило о возвращении в Турцию участвовавших в учениях авиационных средств ВВС Турции.

Минобороны Азербайджана 9 сентября заявило о завершении учений, проходивших с 5 сентября в Азербайджане с участием ВВС Турции.

В военном ведомстве отметили, что в рамках учений были выполнены задачи по уничтожению воздушных и наземных целей условного противника, сложные пилотажные и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи.

Р.Керимов