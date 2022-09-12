Азербайджан в январе-августе добыл около 22 млн т нефти с конденсатом

Добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в январе-августе 2022 года составила 21,8 млн тонн, на экспорт отправлено 17,6 млн тонн.
«По оперативным данным, в отчетный период с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли было добыто 13,8 млн тонн нефти, с месторождения Шах-Дениз – 2,9 млн тонн конденсата, остальные 5,1 млн тонн пришлись на долю компании SOCAR», - отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные Минэнерго.
Минэнерго отмечает, что в январе-августе 2022 года экспорт нефти с конденсатом из Азербайджана составил 17,6 млн тонн, в том числе нефти с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз – 16,6 млн тонн, нефти, добытой SOCAR, - 1 млн тонн.
За отчетный период с блока АЧГ было добыто 9 млрд кубометров попутного газа, 16,4 млрд кубометров природного газа с месторождения Шах-Дениз и 5,2 млрд кубометров со стороны SOCAR.
За 8 месяцев 2022 года на Бакинском НПЗ им. Гейдара Алиева переработано 3,9 млн тонн нефти.
В министерстве отметили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 сентября 2022 года добыто 560,2 млн тонн нефти и 19 млрд кубометров попутного газа, а с месторождения Шах-Дениз - 38,7 млн тонн конденсата и около 174 млрд кубометров природного газа.
Экспортировано с АЧГ и месторождения Шах-Дениз 597 млн тонн нефти с конденсатом, 121 млрд кубометров газа с месторождения Шах-Дениз.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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