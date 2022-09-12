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Оборона 12.09.2022 18:30

В Баку в октябре состоится заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

Очередное заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ пройдет в октябре в Баку, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Подготовку к заседанию обсудили в понедельник в Баку Начальник Гештаба ВС Азербайджана Керим Велиев и секретарь Совета министров обороны стран СНГ Юрий Дашкин.

«Стороны приняли решение ознакомиться с местом проведения заседания и обменялись мнениями по ряду других вопросов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ГЕНШТАБ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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