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Внешняя политика 16.09.2022 00:07

Велиев обсудил с Шойгу ситуацию в регионе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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