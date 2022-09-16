Велиев обсудил с Шойгу ситуацию в регионе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Обсуждены вопросы текущей обстановки в регионе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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