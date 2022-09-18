Представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже

Агрессивно настроенные представители армянской диаспоры во Франции в воскресенье совершили нападение на посольство Азербайджана в Париже. Об этом сообщил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

«Проживающие во Франции армянские фанатики совершили нападение на посольство Азербайджана», - написал он в твиттере, сопроводив запись видеокадрами нападения.

При этом посол отметил, что правительство франции проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии.

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