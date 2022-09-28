Европейские акции преимущественно выросли на фоне снижения доходности гособлигаций

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги в среду благодаря восстановлению аппетита инвесторов к более рисковым активам.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% и составил 389,41 пункта.
Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,3%, германский DAX - на 0,36%, французский САС 40 - на 0,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли 0,5% и 0,05% соответственно.
Поддержку мировым рынкам акций оказало падение доходности госбондов, последовавшее за заявлением Банка Англии о намерении приостановить начало обещанной продажи долговых бумаг. Вместо этого британский ЦБ начнет покупать государственные облигации со сроком погашения от 20 лет для стабилизации ситуации на рынке.
Между тем в ходе торгов европейские индексы обновляли многолетние минимумы из-за продолжающегося беспокойства инвесторов по поводу глобальной экономической рецессии на фоне устойчиво высокой инфляции и агрессивных мер крупнейших центробанков по ее сдерживанию.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях, заявила глава регулятора Кристин Лагард, выступая на мероприятии во Франкфурте в среду.
"Мы будем делать то, что должны, а именно продолжать повышать процентные ставки на следующих заседаниях, - сказала Лагард. - Наша основная цель - ценовая стабильность, и мы должны ее добиться. Если мы не добьемся, то экономика пострадает еще больше".
ЕЦБ в начале сентября повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) второй раз подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была поднята до 1,25% годовых, ставка по депозитам - до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам - до 1,5%. Рынки ожидают, что в октябре европейский ЦБ поднимет ставки на очередные 75 б.п.
Между тем опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, в октябре обновил исторический минимум. Значение индикатора опустилось до минус 42,5 пункта по сравнению с минус 36,8 пункта в сентябре. Рекордный минимум фиксируется по итогам четвертого месяца подряд.
Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное падение - до минус 39 пунктов, сообщает Trading Economics.
Индекс потребительского доверия во Франции в сентябре снизился до 79 пунктов по сравнению с 82 пунктов месяцем ранее, показали данные национального статистического управления Insee. В результате его значение совпало с историческим минимумом, который был зафиксирован в мае 2013 года и в июле этого года. Эксперты в среднем ожидали сокращения всего до 80 пунктов.
Котировки акций германской промышленной группы Thyssenkrupp AG упали на 11,3%, замкнув тройку лидеров падения среди компонентов Stoxx 600. Аналитики JPMorgan подтвердили рейтинг бумаг компании на уровне "ниже рынка".
Самый резкий обвал зафиксировали акции норвежских рыбных компаний SalMar ASA (-30%) и Mowi ASA (-19%).
Цена бумаг нидерландского оператора супермаркетов Royal Ahold Delhaize NV снизилась на 0,3%. Совет директоров компании намерен предложить акционерам переназначить главного исполнительного директора и председателя совета Франса Мюллера еще на один срок.
Капитализация британского модного дома Burberry Group Plc выросла на 5,5%. Главный креативный директор компании Риккардо Тиши уйдет в отставку в конце сентября. Его место займет Дэниэл Ли.
Лидером роста в Stoxx 600 стали акции фармацевтической компании MorphoSys AG, подскочившие в цене на 20% на перспективных данных клинических испытаний препарата от болезни Альцгеймера.
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