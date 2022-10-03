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Финансы 03.10.2022 11:49

AzeSteelCompany разместит облигации на 1,5 млн манатов

ОАО «AzeSteelCompany» приняло решение об эмиссии облигаций на 1,5 млн манатов.

Согласно материалам компании, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», срок обращения облигаций составит 24 месяца, купонная ставка – 10% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).

Эмиссия разделена на 1500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.

Для AzeSteelCompany это будет четвертая эмиссия облигаций: в настоящее время в обращении находятся облигации на общую сумму 4 млн манатов, выпущенные в рамках трех эмиссий.

AzeSteelCompany занимается производством арматуры и изделий из металла.

Акционерами общества являются 3 физических лица: Джамаледдин Исмайлов (72,96%), Кенан Агаев (7,04%), Омар Гусейнов (10%) и одно юридическое лицо – ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance» (10%).

По данным компании, по состоянию на 30 июня 2022 года уставный капитал AzeSteelCompany равен 8 млн 354,9 тыс. манатов, активы – 16 млн 515,417 тыс. манатов, обязательства – 7 млн 121,16 тыс. манатов.

Компания завершила первое полугодие 2022 года с чистой прибылью в размере 437,216 тыс. манатов.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


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