AzeSteelCompany разместит облигации на 1,5 млн манатов

ОАО «AzeSteelCompany» приняло решение об эмиссии облигаций на 1,5 млн манатов.
Согласно материалам компании, имеющимся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», срок обращения облигаций составит 24 месяца, купонная ставка – 10% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 90 дней).
Эмиссия разделена на 1500 облигаций номиналом в 1 тыс. манат за ценную бумагу.
Для AzeSteelCompany это будет четвертая эмиссия облигаций: в настоящее время в обращении находятся облигации на общую сумму 4 млн манатов, выпущенные в рамках трех эмиссий.
AzeSteelCompany занимается производством арматуры и изделий из металла.
Акционерами общества являются 3 физических лица: Джамаледдин Исмайлов (72,96%), Кенан Агаев (7,04%), Омар Гусейнов (10%) и одно юридическое лицо – ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance» (10%).
По данным компании, по состоянию на 30 июня 2022 года уставный капитал AzeSteelCompany равен 8 млн 354,9 тыс. манатов, активы – 16 млн 515,417 тыс. манатов, обязательства – 7 млн 121,16 тыс. манатов.
Компания завершила первое полугодие 2022 года с чистой прибылью в размере 437,216 тыс. манатов.
А.Азизов
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