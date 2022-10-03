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Внешняя политика 03.10.2022 18:16

Баку представил Еревану элементы мирного договора - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел встречу с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу.

"В ходе встречи Байрамов проинформировал Леу о важности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув, что армянской стороне представлены элементы договора. При этом, глава МИД Азербайджана указал на проблемы, мешающие нормализации отношений, включая нерешенный вопрос делимитации границ и открытия коммуникаций и продолжение армянской стороной минирования территорий Азербайджана, повлекшее за собой многочисленные трагические потери", - сообщает азербайджанский МИД.

Госсекретарь Леу, в свою очередь, отметила важность продолжения переговорного процесса по нормализации отношений во избежание боевых столкновений.

"Швейцарская сторона всегда готова внести свой вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на основе принципов нейтралитета", - отметила Леу.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейших переговоров, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ШВЕЙЦАРИЯ, АРМЕНИЯ


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