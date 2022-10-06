Армения в период оккупации Карабаха и В.Зангезура нанесла экологии Азербайджана ущерб в $9,5 млрд - Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана экологический ущерб, нанесенный Арменией в период оккупации азербайджанских территорий (Карабаха и Восточного Зангезура) оценивает в 16,2 млрд манатов ($9,53 млрд по текущему курсу).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджана», Генпрокуратура в четверг на брифинге заявила, что согласно предварительному расследованию, Армения и ее должностные лица в результате незаконного использования минерально-сырьевых месторождений в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также экологического террора на этих территориях в 1992-2020гг, нанесли Азербайджану ущерб в 16 млрд 200 млн 59,475 тыс. манатов.
Кроме этого, по данным прокуратуры по экономическим преступлениям, совершенным ВС Армении и отдельными компаниями в Карабахе и Восточном Зангезуре, Генпрокуратурой Азербайджана возбуждено два уголовных дела. «Предварительное расследование показало, что 6 компаний в результате незаконной экономической деятельности на этих территориях нанесли Азербайджану ущерб в размере 306 млн 821,02 тыс. манатов ($180,5 млн по текущему курсу)», - отметили в ведомстве.
По данным прокуратуры в связи с незаконной экономической деятельностью на ранее оккупированных территориях, незаконными визитами в Карабах, в настоящее время 19 человек объявлены в розыск, 35 странам направлены правовые поручения в отношении 166 юридических лиц.
Б.Рустамбеков
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