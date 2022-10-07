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Внешняя политика 07.10.2022 12:49

Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ), сообщает сайт главы государства.

«Алиев в Санкт-Петербурге по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РОССИЯ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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