Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ), сообщает сайт главы государства.
«Алиев в Санкт-Петербурге по приглашению президента России Владимира Путина примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ», - отмечается в информации.
Б.Рустамбеков
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