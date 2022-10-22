Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов

Азербайджан, Турция и Грузия начали в Турции командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2022 по охране стратегически важных региональных экономических проектов, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.
«В Турции стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2022 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии», - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что в ходе учений, к которым привлечены военнослужащие и представители соответствующих государственных структур, будут выполнены «задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов».
Учения продлятся до 28 октября.
Р.Керимов
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