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Внешняя политика 22.10.2022 14:41

Азербайджан, Турция и Грузия начали учения по охране стратегически важных региональных проектов

Азербайджан, Турция и Грузия начали в Турции командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2022 по охране стратегически важных региональных экономических проектов, сообщили в субботу в министерстве обороны Азербайджана.

«В Турции стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity-2022 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что в ходе учений, к которым привлечены военнослужащие и представители соответствующих государственных структур, будут выполнены «задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов».

Учения продлятся до 28 октября.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, УЧЕНИЯ


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