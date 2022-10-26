Беларусь хочет в 2023г увеличить перевалку своих грузов через астраханские порты до 650 тыс. т

Беларусь рассчитывает в 2023 году отправить на экспорт через порты Астраханской области 650 тыс. тонн грузов, а в 2024 году увеличить этот показатель до 850 тыс. тонн, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Имеется потенциал в работе с астраханскими портами. (...) Порядка 90 тыс. тонн грузов как через астраханский морской порт, так и через порт "Армада" мы отправили в этом году, и это только начало. Объём грузов составит в следующем году 650 тыс. тонн и потом (в 2024 году - ИФ) - 850 тыс. тонн. Беларусь использует коридор "Север-Юг" в интересах своих экспортёров", - сказал Головченко в ходе совещания с участием губернатора региона Игоря Бабушкина в среду в Астрахани.

Он напомнил, что в прошлом году астраханский губернатор посетил Беларусь и встретился с президентом страны Александром Лукашенко, были достигнуты договоренности о сотрудничестве в экономической и социальных сферах.

"Мы имеем возможность подвести промежуточные результаты. Самый понятный индикатор - объем товарооборота (между Беларусью и Астраханской областью - ИФ), который демонстрирует динамику - он вырос в 2,5 раза превысив $48 млн", - сказал Головченко.

Он выразил уверенность, что этот показатель продолжит рост.

Ранее сообщалось, что через грузовые терминалы региона, такие как Альфа-порт, Астраханский порт, морской торговый порт Оля, порт "Армада", ведется перевалка белорусских калийных удобрений. По данным на сентябрь этого года, объем перевалки это вида груза составил около 70 тыс. тонн.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович прогнозировал, что по итогам 2022 года объем перевалки белорусских удобрений через порты Астраханской области достигнет около 210 тыс. тонн.