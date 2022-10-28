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Финансы 28.10.2022 14:31

НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов

ЗАО "НБКО Embafinans" планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, на площадке которой планируется размещение ценных бумаг.

Решением биржи, облигации Embafinans 27 октября включены в листинг на БФБ.

Эмиссия разделена на 1,5 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Облигации эмитируются со сроком обращения один год и по ставке 10% годовых (купонная выплата – раз в три месяца).

Средства, привлеченные от размещения, Embafinans направит на расширение кредитного портфеля

Андеррайтером размещения облигаций выступит инвестиционная компания ЗАО «ABB-İnvest».

Embafinans не первый раз планирует выйти на рынок заимствований. В настоящее время в обращении находятся облигации НБКО на 7 млн манатов.

НБКО Embafinans создано в 2012 году, акционерами общества являются 3 физических лица. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов. На 30 июня 2022 года активы Embafinans равны 38,2 млн манатов, кредитный портфель – 34 млн манатов, обязательства – 23,4 млн манатов, чистая прибыль за 6 месяцев 2022 года составила 2,2 млн манатов. С 2012 года НБКО выдало в общей сложности кредитов на сумму свыше 380 млн манатов, удельный вес просрочки по текущим кредитам оценивается в 7%.

Р.Ахмедов

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Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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