Турция завоевала высокий авторитет своей позицией по установлению мира и стабильности в регионе, где происходят сложнейшие процессы - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с национальным праздником Турции - Днем Республики.
"Усиливающаяся изо дня в день и ускоренно развивающаяся,Турция стала одной из самых могущественных стран, имеющих право голоса на международной арене. Сегодня братская Турция благодаря своим достижениям в политической, экономической, военной, технологической и других областях входит в число самых передовых стран. В то же время ваша страна завоевала высокий авторитет и уважение на международном уровне своей последовательной и решительной позицией по установлению мира и стабильности, защите прав и справедливости в мире и регионе, где происходят сложнейшие процессы", - говорится в послании.
Алиев также отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на принципах дружбы и братства, "сегодня не имеют аналогов в мире". Глава государства выразил уверенность в том, что союзнические отношения между Баку и Анкарой, руководствующиеся лозунгом "Одна нация - два государства", совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться.
"Сегодня самую большую поддержку Азербайджану в восстановлении и реконструкции Карабахского и Восточного Зангезурского районов оказывает братская Турция. Нас очень радует тот факт, что наши отношения, поднявшиеся на пик союзничества с Шушинской декларацией, проявляются во всех сферах жизни, будь то политика, экономика, энергетика, транспорт, культура, образование, военная и другие сферы", - отмечается в послании.
Н.Аббасова
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